Stand: 14.11.2022 08:17 Uhr DFB-Frauen und VfL Wolfsburg bangen um Oberdorf

Die deutschen Fußballerinnen haben zum Abschluss ihrer USA-Reise nicht nur gegen die gastgebenden Weltmeisterinnen mit 1:2 (1:0) verloren, sondern auch Mittelfeldspielerin Lena Oberdorf mit einer Schulterverletzung zum Röntgen ins Krankenhaus bringen lassen. "Sie ist auf die Schulter gefallen. Wir hoffen, dass es nicht so schlimm ist", sagte die Bundestrainerin. Die 20-Jährige vom VfL Wolfsburg, die in der 33. Minute ausgewechselt wurde, war bei der EM im Juli in England als beste Nachwuchsspielerin ausgezeichnet worden. | 13.11.2022 08:02