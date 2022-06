Stand: 17.06.2022 11:29 Uhr DFB-Frauen rutschen auf Rang fünf der Weltrangliste

Das deutsche Fußball-Nationalteam der Frauen um Kapitänin Alexandra Popp vom VfL Wolfsburg ist kurz vor der Europameisterschaft in England vom dritten auf den fünften Platz der FIFA-Weltrangliste abgerutscht. An der Spitze liegen die seit längerem führenden Weltmeisterinnen aus den USA vor Schweden, Frankreich und Europameister Niederlande. Die Auswahl von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hatte im April überraschend das WM-Qualifikationsspiel in Serbien mit 2:3 verloren und dadurch auch Punkte in der Weltrangliste. | 17.06.2022 11:30