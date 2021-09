Stand: 15.09.2021 17:08 Uhr DFB-Frauen ohne "Wölfin" Doorsoun, dafür mit Wolter

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg muss in den beiden WM-Qualifikationsspielen gegen Bulgarien und Serbien auf Sara Doorsoun verzichten. Die 29 Jahre alte Abwehrspielerin vom VfL Wolfsburg fällt wegen einer Muskelverletzung aus, wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch mitteilte. Nachnominiert für die Partien in Cottbus (Sbd.,16.05 Uhr) und in Chemnitz am (Di., 16 Uhr) wurden Pia Wolter (Wolfsburg) und Fabienne Dongus (TSG 1899 Hoffenheim). Zuvor hatte schon Klara Bühl von Bayern München abgesagt. | 15.09.2021 17:06