Stand: 18.06.2022 13:11 Uhr DFB-Frauen mit großem Wolfsburg-Block zur EM in England

Deutschland geht mit acht aktuellen und drei zukünftigen Spielerinnen des VfL Wolfsburg auf die Medaillen-Jagd bei der EM in England (6. bis 31. Juli). Der Kader von Fußball-Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg umfasst zunächst 24 Spielerinnen, weil zuletzt einige angeschlagen waren. Darunter auch Kapitänin Alexandra Popp, die sich mit einem positiven Corona-Test zuletzt in Isolation begeben hat. Neben Popp gehören auch die Wolfsburgerinnen Kathrin Hendrich, Svenja Huth, Lena Lattwein, Lena Oberdorf, Felicitas Rauch, Almuth Schult und Tabea Waßmuth dem endgültigen Team an. Nach der EM werden zudem Torhüterin Merle Frohms, Marina Hegering und Jule Brand das VfL-Trikot tragen. | 18.06.2022 13:02