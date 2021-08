Stand: 30.08.2021 14:13 Uhr DFB-Frauen in Braunschweig gegen Türkei

Die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft bestreitet in Essen und Braunschweig ihre WM-Qualifikationsspiele gegen Israel und die Türkei. Dies gab der Deutsche Fußball-Bund am Montag in Frankfurt/Main bekannt. Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg tritt am 26. Oktober in Essen gegen Israel an und am 26. November in Braunschweig gegen die Türkei. Die Anstoßzeiten stehen noch nicht fest. Deutschland trifft in der Qualifikationsgruppe H außerdem auf Serbien, Bulgarien und Portugal. | 30.08.2021 14:12