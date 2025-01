Stand: 30.01.2025 14:09 Uhr DFB-Frauen bestreiten Nations-League-Spiel gegen Schottland in Wolfsburg

Die deutschen Fußballerinnen bestreiten ihr viertes Nations-League-Spiel in Wolfsburg. Am 8. April empfängt die Auswahl von Bundestrainer Christian Wück das schottische Nationalteam in der Arena des VfL. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag mit. Das EM-Jahr 2025 startet für die DFB-Frauen am 21. Februar mit dem Start in die Nations League in den Niederlanden. Es folgen das Heimspiel in Nürnberg gegen Österreich (25. Februar) und das Hinspiel in Schottland (4. April). Die EM beginnt nach dem Abschluss der Nations-League-Gruppenphase am 2. Juli. | 30.01.2025 14:08