Stand: 29.03.2023 11:45 Uhr DFB-Frauen: Regenbogenbinde bei Testspielen

Die Wolfsburgerin Alexandra Popp soll auch künftig bei Testspielen der deutschen Fußballerinnen die Regenbogen-Kapitänsbinde am Arm tragen - bei der WM im Sommer wird sich die DFB-Auswahl aber an die FIFA-Vorgaben halten. Dies kündigte Teammanagerin Maika Fischer bei einer Video-Schalte mit Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg an. Im Gegensatz zur Männer-Auswahl, die mit ihrem neuen Kapitän Joshua Kimmich zur schwarz-rot-goldenen Binde zurückgekehrt ist, wollen die DFB-Frauen auch künftig die Regenbogenfarben sichtbar machen. "Ich weiß, dass die Spielerinnen die Regenbogenbinde weiter bei unseren Länderspielen tragen möchten", sagte Voss-Tecklenburg. | 29.03.2023 11:45