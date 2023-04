Stand: 11.04.2023 10:32 Uhr DFB-Frauen: Keeperin Frohms kehrt vorzeitig nach Wolfsburg zurück

Nationaltorhüterin Merle Frohms ist vorzeitig vom DFB-Team abgereist. Die 28-Jährige habe sich am Dienstagmorgen wegen "anhaltender unterer Rückenbeschwerden" zurück nach Wolfsburg begeben, wo sie nun weiter behandelt werden soll, teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mit. Dass die Keeperin des VfL im Länderspiel gegen Brasilien (18 Uhr/live im Ersten) in Nürnberg nicht zum Einsatz kommen soll, stand bereits am Ostermontag fest. Stattdessen wird Ann-Katrin Berger vom FC Chelsea eingesetzt. | 11.04.2023 10:23