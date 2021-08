Stand: 23.08.2021 17:24 Uhr DFB-Bundesgericht verhandelt am Donnerstag Berufung des VfL Wolfsburg

Die Entscheidung über den letzten Teilnehmer an der zweiten Runde des DFB-Pokals fällt am Donnerstag. Dann findet vor dem Bundesgericht des Deutschen Fußball-Bundes die mündliche Verhandlung über die Berufung des Bundesligisten VfL Wolfsburg gegen das Urteil des DFB-Sportgerichts statt. In erster Instanz waren die Niedersachsen aus dem Wettbewerb ausgeschlossen worden, weil Coach Mark van Bommel im Erstrundenspiel beim Regionalligisten Preußen Münster sechs statt der erlaubten fünf Spieler eingewechselt hatte. Der 3:1-Sieg des Werksclubs nach Verlängerung war daher in eine 0:2-Niederlage für die Wolfsburger umgewandelt worden. | 23.08.2021 17:21