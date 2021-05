Stand: 20.05.2021 10:05 Uhr DFB-Botschafter Hartwig: Kein Wandel beim Thema Rassismus

Einen grundlegenden Wandel beim Rassismus im Fußball und in der Gesellschaft hat es nach Ansicht von DFB-Botschafter Jimmy Hartwig nicht gegeben. Die jüngsten Übergriffe auf jüdische Einrichtungen und Menschen in Deutschland zeigten dies aktuell. "Man sieht ja gerade, was mit den Israelis passiert, wie sie von einem zugegeben kleinen Teil der Demonstranten beschimpft werden auf der Straße", sagte der 66 Jahre alte Ex-HSV-Profi. "Man glaubt, die Menschen fallen ins Mittelalter zurück", sagte er. | 20.05.2021 10:04