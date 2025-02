Stand: 18.02.2025 10:02 Uhr DFB: Aufstiegs-Vorstoß der NOFV-Teams nicht mehrheitsfähig

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) sieht derzeit keine Lösung in Sicht, um die Aufstiegsregelung für die Regionalligisten zu ändern. "Der entscheidende Punkt ist jedoch, ob die Vereine und Verbände gemeinsam auf der vierten Spielklassenebene Lösungen finden", sagte Manuel Hartmann, Geschäftsführer Spielbetriebe beim DFB, in einem MDR-Interview. Eine grundsätzliche Bereitschaft von allen Beteiligten sei aber "für uns momentan nicht absehbar." In der Vorwoche hatten 17 der 18 NOFV-Clubs einen neuen Vorstoß gemacht, um einen Direktaufsteiger in die 3. Liga zu bekommen. | 18.02.2025 10:02