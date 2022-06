Stand: 08.06.2022 19:31 Uhr DEL wieder mit "Best of seven"-Modus

Die neue Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mit den Grizzlys Wolfsburg und den Fischtown Pinguins aus Bremerhaven beginnt am 15. September. Das gab die DEL am Mittwoch bekannt. Nach den Vor-Play-offs ("Best of three") kehrt die Liga in der kommenden Spielzeit zum altbewährten "Best of seven"-Modus zurück. Ein mögliches Entscheidungsspiel in der Finalserie ist für den 27. April 2023 angesetzt. In der abgelaufenen DEL-Saison war der Meister in den Play-offs im "Best of five"-Modus ermittelt worden. | 08.06.2022 19:24