Stand: 26.01.2022 10:06 Uhr DEL terminiert Straubing - Grizzlys Wolfsburg neu

Das am 26. Januar pandemiebedingt ausgefallene Auswärtsspiel der Grizzlys Wolfsburg in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) bei den Straubing Tigers ist neu terminiert. Das Team von Cheftrainer Mike Stewart wird am Freitag, den 18. Februar um 19.30 Uhr am Straubinger Pulverturm antreten. Darauf haben sich beide Clubs gemeinsam mit der DEL verständigt. | 26.01.2022 10:05