Stand: 22.03.2023 21:53 Uhr DEL-play-offs: Bremerhaven und Wolfsburg kassieren Ausgleich

Die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven und die Grizzlys Wolfsburg haben in den Viertelfinal-Play-offs der Deutschen Eishockey Liga jeweils die zweite Niederlage und damit in der "Best of Seven"-Serie den Ausgleich zum 2:2 kassiert. Die Pinguins unterlagen in eigener Halle dem Titelfavoriten EHC München mit 1:3 (1:1, 0:0, 0:2). Auch die Grizzlys verloren ihr Heimspiel - gegen die Straubing Tigers ebenfalls mit 1:3. | 22.03.2023 21:52