Stand: 11.04.2022 12:01 Uhr DEL: Wolfsburgs Strahlmeier zum besten Torhüter gekürt

Eishockey-Profi Dustin Strahlmeier von den Grizzlys Wolfsburg ist zum besten Torhüter in der laufenden Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gewählt worden. Die Jury bestand aus Trainern, Managern, Kapitänen, Journalisten und Experten. Im ersten Play-off-Viertelfinalspiel gegen die Fischtown Pinguins hatten die Grizzlys mit 5:0 (2:0, 1:0, 2:0) in der "Best of Five"-Serie vorgelegt. Video | 11.04.2022 10:25