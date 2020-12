Stand: 29.12.2020 22:58 Uhr DEL: Wolfsburg verliert, Bremerhaven siegt deutlich

Die Grizzlys Wolfsburg haben in der Gruppe Nord der Deutschen Eishockey Liga (DEL) die zweite Niederlage in Folge kassiert. Die Niedersachsen unterlagen am Dienstagabend den Kölner Haien mit 4:5 (1:0, 2:4, 1:0, 0:0, 0:1) nach Penaltyschießen. Spencer Machacek (12., 48.), Valentin Busch (31.) und Jordan Boucher (34.) waren für die Grizzlys erfolgreich. Die Fischtown Pinguins Bremerhaven schlugen die Schwenninger Wild Wings derweil durch Tore von Ziga Jeglic (43., 54.) Anders Krogsgaard (1.), Ross Mauermann (33.) und Mitch Wahl (58.) mit 5:2 (1:0, 1:1, 3:1). Ergebnisse und Tabelle | 29.12.2020 22:57