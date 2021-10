Stand: 08.10.2021 22:05 Uhr DEL: Wolfsburg und Bremerhaven in Verlängerung - nur einer jubelt

Die Grizzlys Wolfsburg und die Fischtown Pinguins mussten am zehnten Spieltag der Deutschen Eishockey Liga (DEL) beide in die Verlängerung. Dabei führten die Wolfsburger im Spiel gegen Augsburger Panther bereits mit 4:0. Nach dem 5:5 (3:0, 1:3, 1:2) schoss Julian Melchiori die Grizzlys in der Overtime zum Sieg. Kein gutes Ende hatte das Duell mit den Iserlohn Roosters für Bremerhaven, das nach dem 1:1 (0:0, 1:1, 0:0) im Penaltyschießen verlor. Überblick | 08.10.2021 21:59