Stand: 12.04.2021 22:54 Uhr DEL: Wolfsburg siegt, Klatsche für Bremerhaven

Die Grizzlys Wolfsburg haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ihren Play-off-Platz gefestigt. Die Niedersachsen besiegten am 39.Spieltag den ERC Ingolstadt mit 6:3 (1:0, 2:1, 3:2) und bleiben mit 52 Punkten Dritter in der Nord-Gruppe. Anthony Rech und Matti Järvinen waren für die Grizzlys doppelt erfolgreich. Die Fischtown Pinguins Bremerhaven unterlagen hingegen dem EHC München 1:6 (1:1, 0:3, 0:2), bleiben aber Zweiter. Die Seehafenstädter sind bereits für die Play-offs qualifiziert.