Stand: 22.04.2021 20:00 Uhr DEL: Wolfsburg gelingt der Ausgleich

Die Grizzlys Wolfsburg haben im Play-off-Viertelfinale der Deutschen Eishockey Liga gegen die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven den Ausgleich geschafft. Die Niedersachsen siegten am Donnerstag mit 3:2 (1:0, 2:2, 0:0) und egalisierten die Best-of-Three-Serie. Am Sonnabend (17.30 Uhr) kommt es somit in Bremerhaven zum Entscheidungsspiel um den Einzug ins Halbfinale. | 22.04.2021 22:03