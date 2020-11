Stand: 17.11.2020 21:47 Uhr DEL-Vorbereitungsturnier: Grizzlys unterliegen Krefeld

Die Grizzlys Wolfsburg haben ihr zweites Spiel des Saison-Vorbereitungsturniers der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verloren. Bei den Krefeld Pinguinen mussten die Niedersachsen am Dienstag ein 1:3 (0:2, 1:1, 0:0) hinnehmen. Jordan Boucher erzielte das Tor für die Wolfsburger. Die erste Partie hatten die Grizzlys mit 7:0 gegen die Düsseldorfer EG gewonnen. Am Mittwoch treffen in der Gruppe A die Fischtown Pinguins Bremerhaven auf die DEG. | 17.11.2020 21:45