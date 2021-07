Stand: 02.07.2021 15:28 Uhr DEL-Vizemeister Wolfsburg und Bremerhaven starten mit Auswärtsspielen

Vizemeister Grizzlys Wolfsburg und die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven starten mit Auswärtsspielen in die neue Saison der Deutschen Eishockey Liga. Play-off-Finalist Wolfsburg gastiert nach Liga-Angaben vom Freitag am ersten Spieltag am 10. September (19.30 Uhr) bei den Kölner Haien. Bremerhaven tritt zeitgleich bei den Schwenninger Wild Wings an. Zwei Tage später (16.30 Uhr) empfangen die Wolfsburger die Krefeld Pinguine zum ersten Heimspiel. Die Pinguins (19 Uhr) haben die Straubing Tigers zu Gast. | 01.07.2021 15:24