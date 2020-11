Stand: 14.11.2020 19:18 Uhr DEL-Turnier: Grizzlys schlagen die DEG mit 7:0

Die Grizzlys Wolfsburg haben zum Abschluss des ersten Spieltages des Eishockey-Vorbereitungsturniers deutlich gewonnen. Gegen eine stark ersatzgeschwächte Düsseldorfer EG siegte der DEL-Club am Sonnabend 7:0 (3:0, 1:0, 3:0) und führt die Gruppe A vor den Fischtown Pinguins aus Bremerhaven an. Die Seestädter hatten zum Auftakt 3:1 gegen Krefeld gewonnen. Ohne Zuschauer in der Wolfsburger Eisarena trafen Anthony Rech (6.), Jordan Boucher (7.), Matti Järvinen (9., 41.), Sebastian Furchner (38.), Max Görtz (52.) und Spencer Machacek (53.). | 14.11.2020 19:17