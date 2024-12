Stand: 18.12.2024 22:30 Uhr DEL: Torfestival beim Sieg der Grizzlys Wolfsburg

Die Grizzlys Wolfsburg haben am 27. Spieltag der Deutschen Eishockey Liga (DEL) einen deutlichen Sieg gefeiert. Die Niedersachsen gewannen in eigener Halle vor 2.517 Zuschauern gegen den ERC Ingolstadt mit 6:3 (3:1, 0:1, 3:1) und verbesserten sich in der Tabelle auf den achten Platz. Julian Melchiori, Luis Schinko und Ryan O'Connor trafen im ersten Drittel. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich zum 3:3 sorgten Matt White, Andy Miele und noch einmal O'Connor in den letzten zehn Minuten für den Endstand. Überblick | 18.12.2024 22:22