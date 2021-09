Stand: 09.09.2021 08:10 Uhr DEL-Start: Grizzlys Wolfsburg nehmen neuen Titel-Anlauf

Die Grizzlys Wolfsburg wollen nach der knappen Finalniederlage gegen die Eisbären Berlin einen neuen Anlauf auf den Meistertitel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) nehmen. Der neue Trainer Mike Stewart sieht den Vizemeister im Kampf gegen die Topfavoriten Adler Mannheim und München sowie Titelverteidiger Berlin "gut aufgestellt". Ziel sei es, "in die Play-offs zu kommen, dann ist alles möglich". Wolfsburg startet am Freitag (19.30 Uhr) bei den Kölner Haien in die DEL-Saison. | 09.09.2021 08:00