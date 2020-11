Stand: 27.11.2020 12:01 Uhr DEL-Start: Bremerhaven in Berlin, Wolfsburg - Krefeld

Die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven starten am 18. Dezember mit einem Auswärtsspiel beim früheren Serienmeister Eisbären Berlin in die neue Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Das geht aus dem Spielplan hervor, den die DEL am Freitag veröffentlichte. Am 20. Dezember bekommen es die Grizzlys Wolfsburg mit den Krefeld Pinguinen zu tun. Das erste Nordduell findet am 6. Januar in Bremerhaven statt. Die DEL spielt in einem veränderten Modus mit zwei Regionalgruppen und anschließenden Play-offs. | 27.11.2020 12:01