Stand: 22.11.2024 21:53 Uhr DEL: Siegesserie der Fischtown Pinguins Bremerhaven gestoppt

Die Erfolgsserie der Fischtown Pinguins Bremerhaven in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ist vorerst gestoppt. Der deutsche Vizemeister verlor am Freitagabend bei den Straubing Tigers mit 2:4 (1:2, 0:1, 1:1). Jan Urbas und Christian Wejse trafen für die Pinguins. Zuvor hatten die Norddeutschen fünf Siege in Folge gefeiert. Ergebnisse/Tabelle | 22.11.2024 21:53