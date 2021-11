Stand: 07.11.2021 18:58 Uhr DEL: Siege für die Grizzlys und Pinguins

Die Grizzlys Wolfsburg bleiben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) in der Erfolgsspur. Gegen die Bietigheim Stealers gelang am Sonntag ein knapper 3:2 (3:0, 0:2, 0:0)-Sieg. Christopher DeSousa, Trevor Mingoia und Jan Nijenhuis trafen für die Grizzlys. Auch die Fischtown Pinguins feierten einen Heimsieg. Beim 4:1 (0:1, 1:0, 3:0) gegen die Düsseldorfer EG erzielten Miha Verlic, Tye McGinn, Niklas Andersen und Philipp Brugisser die Tore für die Bremerhavener. | 07.11.2021 18:57