Stand: 16.10.2022 21:27 Uhr DEL: Siege für Grizzlys Wolfsburg und Fischtown Pinguins

Die Grizzlys Wolfsburg und die Fischtown Pinguins haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Sonntagabend Siege eingefahren. Die Bremerhavener siegten mit 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) bei den Augsburg Panthern und schoben sich in der Tabelle auf Rang zwei. Die Tore für die Norddeutschen erzielten Vikingstad, Mauermann, Urbas und Tyrväinen. Die Niedersachsen siegten zu Hause dank der Treffer von Schinko und Morley 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) gegen die Schwenninger Wild Wings. | 16.10.2022 21:22