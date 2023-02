Stand: 03.02.2023 22:00 Uhr DEL: Siege für Fischtown Pinguins und Grizzlys Wolfsburg

Am 49. Spieltag der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben die Fischtown Pinguins Bremerhaven und die Grizzlys Wolfsburg wichtige Siege im Kampf um das Erreichen eines Play-off-Platzes gefeiert. Die Pinguins setzten sich am Freitagabend vor heimischem Publikum mit 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) gegen die Löwen Frankfurt durch. Die Grizzlys behielten in ihrem Heimspiel gegen die Kölner Haie mit 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) die Oberhand. Wolfsburg belegt in der Tabelle den sechsten Rang, Bremerhaven folgt auf Platz sieben. Ergebnisse und Tabelle | 03.02.2023 22:00