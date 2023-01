Stand: 27.01.2023 22:00 Uhr DEL: Siege für Fischtown Pinguins Bremerhaven und Grizzlys Wolfsburg

Die Fischtown Pinguins Bremerhaven haben am 47. Spieltag der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) am Freitagabend ihr Heimspiel gegen die Iserlohn Roosters mit 4:2 (1:0, 2:0, 1:2) gewonnen. Nicholas Jensen (14:00), Jan Urbas (31:19), Nino Kinder (38:00) und Niklas Andersen (59:58) trafen in einer zum Ende hin noch einmal spannenden Partie für die Norddeutschen. Durch den Sieg kletterten die Pinguins in der Tabelle vorerst auf Rang fünf. Die Grizzlys Wolfsburg gewannen ebenfalls ihr Heimspiel gegen den ERC Ingolstadt mit 3:2 (0:1, 2:0, 1:1) und stehen auf Tabellenplatz sieben. Ergebnisse und Tabelle | 27.01.2023 21:59