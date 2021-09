Stand: 17.09.2021 22:06 Uhr DEL: Sieg für Grizzlys, Pinguins kommen unter die Kufen

Die Grizzlys Wolfsburg haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ihre Frühform bestätigt. Die Niedersachsen fuhren mit dem 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) gegen die Düsseldorfer EG am dritten Spieltag ihre Punkte fünf, sechs und sieben ein. Die Tore erzielten Darren Archibald (25.) und Chris DeSousa (42.). Während die Wolfsburger damit auf Rang zwei kletterten, kassierten die Fischtown Pinguins ihre erste Niederlage - und was für eine. Gegen die Eisbären Berlin verloren die Bremerhavener mit 0:4 (0:1, 0:3, 0:0). Tabelle | 17.09.2021 22:00