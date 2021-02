Stand: 22.02.2021 12:15 Uhr DEL: Play-offs im "best of three"-Modus

Der neue deutsche Eishockey-Meister wird in diesem Jahr in maximal drei Finalspielen ermittelt. Die gesamten Play-offs in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) finden vom 20. April an im Modus "best of three" statt. Zum Weiterkommen oder dem Titelgewinn sind somit zwei Siege notwendig. Das teilte die DEL am Montag mit. Die Fischtown Pinguins Bremerhaven und die Grizzlys Wolfsburg sind in der Nordstaffel mit jeweils 28 Punkten aus 17 Spielen auf Play-off-Kurs. Ergebnisse und Tabelle | 22.02.2021 12:12