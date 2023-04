Stand: 08.04.2023 18:00 Uhr DEL-Play-offs: Wolfsburg unterliegt in München

Die Grizzlys Wolfsburg stehen in der Halbfinalserie der Deutschen Eishockey Liga (DEL) vor dem Aus. Beim Hauptrundensieger EHC München unterlagen die Niedersachsen im fünften Spiel mit 2:3 nach Verlängerung und liegen in der "Best of Seven"-Serie nun 2:3 zurück. Zwar glichen Laurin Braun und Spencer Machacek die Partie in der regulären Spielzeit noch aus, doch in der Overtime erzielte Patrick Hager den entscheidenden Treffer für die Münchner. Spiel sechs wird am Ostermontag (14.15 Uhr) in Wolfsburg ausgetragen. | 08.04.2023 17:59