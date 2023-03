Stand: 24.03.2023 21:59 Uhr DEL-Play-offs: Rückschläge für Wolfsburg und Bremerhaven

Die Grizzlys Wolfsburg und die Fischtown Pinguins haben im Kampf um das Halbfinale der Play-offs in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) herbe Rückschläge hinnehmen müssen. Die Niedersachsen kassierten im fünften Spiel der Serie "best of seven" bei den Straubing Tigers ein 0:5 (0:0, 0:3, 0:2) und liegen insgesamt mit 2:3 zurück. Genauso Bremerhaven, das in München mit 0:4 (0:1, 0:3, 0:0) verlor. Die sechsten und möglicherweise schon entscheidenden Spiele finden am Sonntag im Norden statt. Überblick | 24.03.2023 21:51