Stand: 31.03.2023 21:32 Uhr DEL-Play-offs: Grizzlys verlieren Spiel eins in München

Die Grizzlys Wolfsburg sind mit einer Niederlage in die Play-off-Halbfinalserie der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gestartet. Beim Topfavoriten EHC München unterlagen die Niedersachsen am Freitagabend mit 2:5 (0:2, 2:2, 0:1). Die Treffer für die Grizzlys erzielten Matt Lorito und Gerrit Fauser. Spiel zwei der "Best of Seven"-Serie findet am Sonntag (13.15 Uhr) in Wolfsburg statt. | 31.03.2023 21:32