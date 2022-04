Stand: 10.04.2022 19:13 Uhr DEL-Play-offs: Grizzlys Wolfsburg siegen - Sorge um Furchner

Die Grizzlys Wolfsburg haben im ersten Play-off-Viertelfinalspiel der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gegen die Fischtown Pinguins mit einem 5:0 (2:0, 1:0, 2:0) für ein deutliches Zeichen gesorgt. Sie bangen aber um ihren verletzten Kapitän Sebastian Furchner, der nach einem unglücklichen Zweikampf an der Bande benommen auf einer Trage vom Eis und ins Krankenhaus gebracht werden musste. Das zweite von maximal fünf Spielen findet am Dienstag in Bremerhaven statt. Video | 10.04.2022 18:54