Stand: 12.01.2024 22:13 Uhr DEL: Pinguins verlieren nach Verlängerung, Grizzlys siegen

Die Fischtown Pinguins Bremerhaven haben am Freitag in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) eine Heimniederlage nach Verlängerung kassiert. Gegen die Kölner Haie unterlag der Tabellenführer 1:2 (0:0,0:1,1:0,0:1). Justin Schütz traf für die Gäste nach gut drei Minuten in der Overtime. In der regulären Spielzeit hatte Jan Urbas in der 59. Minute die Führung von Jason Bast (40.) ausgeglichen und die Verlängerung erzwungen. Die Grizzlys Wolfsburg gewannen unterdessen 2:1 (0:0,2:1,0:0) in Augsburg und verbesserten sich auf Rang sechs. Ergebnisse und Tabelle der DEL | 12.01.2022 22:13