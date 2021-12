Stand: 30.12.2021 21:48 Uhr DEL: Pinguins und Grizzlys mit Siegen

Die Fischtown Pinguins haben sich in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mit einem Heimsieg vom Jahr 2021 verabschiedet. Am Donnerstagabend setzten sich die Bremerhavener mit 3:2 (1:0, 2:0, 0:2) gegen die Düsseldorfer EG durch. Niklas Andersen, Michael Moore und Stanislav Dietz waren die Torschützen der Seestädter. Die Grizzlys Wolfsburg feierten ebenfalls einen Sieg zum Jahresabschluss. Beim 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)-Erfolg in Ingolstadt trafen Trevor Mingoia (zwei), Jordan Murray, Fabio Pfohl und Spencer Machacek für die Niedersachsen. | 30.12.2021 21:45