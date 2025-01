Stand: 26.01.2025 21:35 Uhr DEL: Pinguins und Grizzlys kassieren Niederlagen

Die Fischtown Pinguins Bremerhaven haben am Sonntag in der Deutschen Eiskockey Liga (DEL) trotz einer frühen 2:0-Führung die vierte Niederlage im fünften Spiel kassiert. Sie unterlagen in Schwenningen mit 4:6 (2:4, 2:2, 0:0). Rayan Bettahar (4.) und Christian Wejse (6.) trafen für die Pinguins im ersten Drittel, Jan Urbas (26., 3:5) und Matthew Abt (38., 4:6) im zweiten Abschnitt. Die Grizzlys Wolfsburg verloren mit 1:4 (0:2, 1:0, 0:2) gegen den EHC München. Ergebnisse und Tabelle | 26.01.2025 21:22