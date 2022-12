Stand: 22.12.2022 22:18 Uhr DEL: Pinguins siegen in Köln, Grizzlys verpflichten Stürmer

Die Fischtown Pinguins Bremerhaven sind am 34. Spieltag der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zu einem 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) bei den Kölner Haien gekommen. Das Siegtor erzielte Antti Tyrväinen in der 47. Minute. In der Tabelle ging es für die Norddeutschen auf Rang fünf hoch. Derweil haben die Grizzlys Wolfsburg auf ihre Personalsorgen reagiert und den Kanadier Matt Lorito verpflichtet. Der 32 Jahre alte Stürmer erhält einen Vertrag bis Saisonende. Ergebnisse und Tabelle | 22.12.2022 22:16