Stand: 30.01.2024 22:22 Uhr DEL: Pinguins kassieren in Köln zweite Auswärtsniederlage in Folge

Die Bremerhaven Fischtown Pinguins haben in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) am Dienstag die achte NIederlage in regulärer Spielzeit kassiert. Die Pinguins unterlagen bei den Kölner Haien mit 2:3 (0:1,2:1,0:1). Es war die zweite Auswärtspleite nacheinander. Marat Khaidarov und Ziga Jeglic trafen im Mitteldrittel für die Gäste. Die Pinguins liegen damit in der DEL-Tabelle drei Zähler hinter Spitzenreiter Eisbären Berlin zurück. Ergebnisse und Tabelle DEL | 30.01.2022 22:23