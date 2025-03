Stand: 16.03.2025 17:22 Uhr DEL: Pinguins Bremerhaven unterliegen Kölner Haien klar

Die Fischtown Pinguins Bremerhaven haben das erste Play-off-Viertelfinale um die deutsche Eishockey-Meisterschaft klar verloren. Die Norddeutschen, Tabellendritter der DEL-Hauptrunde, kassierten am Sonntagnachmittag gegen die Kölner Haie vor heimischer Kulisse eine 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)-Pleite. Brady Austin (17.), Gregor MacLeod (23.), Parker Tuomie (36.), Louis-Marc Aubry (53.) und Josh Currie (60.) waren für die Rheinländer erfolgreich. Das zweite Spiel der Serie "Best of Seven" findet am Dienstag (19.30 Uhr) in Köln statt. Ergebnisse DEL-Play-offs | 16.03.2025 17:25