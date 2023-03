Stand: 15.03.2023 22:03 Uhr DEL-PLay-offs: Pinguins überraschen in München

Die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven haben zum Start der Viertelfinal-Play-offs in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) für eine faustdicke Überraschung gesorgt. Am Mittwochabend gewannen die Seestädter das erste Spiel der Best-of-Seven-Serie beim Hauptrundengewinner EHC München mit 3:1 (0:0, 1:0, 2:1). Ross Mauermann und Markus Vikingstad mit zwei Treffern besiegelten den Auswärtssieg beim Topfavoriten auf den Meistertitel. Spiel zwei findet am Freitag (19.15 Uhr) in Bremerhaven statt. | 15.03.2023 22:01