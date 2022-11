Stand: 04.11.2022 22:05 Uhr DEL: Niederlagen für Wolfsburg und Bremerhaven

Die beiden norddeutschen Clubs in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben am Freitagabend Niederlagen kassiert. Die Grizzlys Wolfsburg unterlagen nach Penaltyschießen gegen die Löwen Frankfurt mit 1:2 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1). Den entscheidenden Treffer markierte Frankfurts Sezemsky. Mehr Tore fielen beim Spiel der Fischtown Pinguins in Berlin. Die Bremerhavener hatten die Partie bei den Eisbären im zweiten Drittel schon gedreht, verloren aber nach zwei späten Treffern noch mit 3:4 (1:2, 2:0, 0:2). Überblick | 04.11.2022 22:00