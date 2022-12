Stand: 30.12.2022 21:54 Uhr DEL: Niederlagen für Grizzlys Wolfsburg und Fischtown Pinguins

Die Grizzlys Wolfsburg haben das Top-Spiel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) in München verloren. Dustin Jeffrey konnte für die Niedersachsen zum zwischenzeitlichen 1:2 und 2:3 verkürzen, am Ende kassierten sie beim souveränen Tabellenführer jedoch eine 2:4 (0:1, 2:2, 0:1)-Niederlage und rutschten auf Rang sechs ab. In der Tabelle vorbei zog die Düsseldorfer EG, die ihr Heimspiel gegen die Fischtown Pinguins mit 3:1 (0:1, 1:0, 2:0) gewannen. Jan Urbas hatte Bremerhaven mit in Führung geschossen. Überblick | 30.12.2022 21:50