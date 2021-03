Stand: 30.03.2021 21:44 Uhr DEL: Niederlagen für Fischtown und Grizzlys

Die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven haben in der Deutschen Eishockey Liga überraschend klar verloren. Die Seestädter unterlagen den Straubing Tigers aus der Südgruppe mit 0:4 (0:2, 0:1, 0:1) und blieben nach zuvor fünf Heimerfolgen in Serie erstmals wieder in der eigenen Arena ohne Punkte. Die Grizzlys Wolfsburg unterlagen den Augsburger Panthern 1:4 (1:1, 0:2, 0:1). Mehr als das zwischenzeitliche 1:1 durch Mathis Olimb (20. Minute) gelang den Grizzlys nicht. Tabelle | 30.03.2021 21:05