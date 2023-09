Stand: 24.09.2023 21:39 Uhr DEL: Klare Niederlagen für Wolfsburg und Bremerhaven

Die Fischtown Pinguins haben am vierten Spieltag der neuen Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) die dritte Niederlage kassiert. Das Team aus Bremerhaven unterlag zu Hause dem EHC München 2:5 (0:0, 0:2, 2:3). Die Tore für die Norddeutschen, die nach dem zwischenzeitlichen 3:1 für München den Torhüter rausgenommen hatten, erzielten Nino Kinder (44./1:2) und Ziga Jeglic (58./2:3). Eine klare Sache war das Spiel der Grizzlys Wolfsburg in Schwenningen. Bei den Wild Wings unterlagen die Niedersachsen 0:5 (0:2, 0:2, 0:1). Überblick | 24.09.2023 21:27