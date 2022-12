Stand: 13.12.2022 21:52 Uhr DEL: Heimniederlage für die Grizzlys Wolfsburg

Die Grizzlys Wolfsburg verlieren in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) langsam den Anschluss an die vorderen Plätze. Am Dienstagabend unterlagen die Niedersachsen den Schwenninger Wild Wings mit 2:4 (1:0,1:2,0:2). Rhett Rakhshani erzielte vor 1.580 Zuschauern die beiden Treffer der Gastgeber. | 13.12.2022 21:51