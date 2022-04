Stand: 24.04.2022 16:16 Uhr DEL: Halbfinal-Aus für die Grizzlys Wolfsburg

Die Grizzlys Wolfsburg haben den erneuten Einzug in die Final-Play-offs in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verpasst. Am Sonntag verlor der Vorjahres-Vizemeister das dritte Halbfinal-Duell mit dem EHC München 0:2 (0:2, 0:0, 0:0) und damit die "Best of Five"-Serie mit 0:3. "Wir werden das verdauen und analysieren und nächstes Jahr besser spielen", erklärte Grizzlys-Coach Mike Stewart. Auch Manager Charly Fliegauf zeigte sich zufrieden mit der Saison: "Ich kann der Mannschaft überhaupt keinen Vorwurf machen, sie hat bis zur letzten Sekunde gekämpft und alles investiert. Nächstes Jahr werden wir den nächsten Anlauf nehmen." | 24.04.2022 16:16