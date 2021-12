Stand: 19.12.2021 19:39 Uhr DEL: Grizzlys verlieren nach Penaltyschießen

Die Grizzlys Wolfsburg sind im Kampf um das Erreichen eines Play-off-Platzes in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) nur minimal vorangekommen. Am 32. Spieltag der Saison verloren die Niedersachsen bei der Düsseldorfer EG nach Penaltyschießen mit 2:3 (0:2, 1:0, 1:0, 0:0, 0:1) und erhielten dafür einen Punkt. Chris DeSousa (32./59.) hatte in der regulären Spielzeit für die Wolfsburger getroffen. Mit ihren jetzt 53 Zählern sind die Grizzlys im Rennen um die Play-off-Plätze aber aussichtsreich platziert. | 19.12.2021 19:38